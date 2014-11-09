Сегодня боевики совершили 33 огневых удара, погибли двое милиционеров

Об этом сообщил спикер АТО Владислав Селезнев.

«В боях на Донбассе погибли двое милиционеров с Полтавщины, еще трое украинских военных и милиционеров получили ранения»,- говорится в сообщении.

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По словам Селезнева, ситуация на Дебальцевском плацдарме остается сложной. Бандиты вели огонь из РСЗО БМ-21 Град, артиллерии и минометов.

«В районе Павлополя боевики из минометов обстреляли наш опорный пункт. В результате обстрела погиб местный житель, который случайно проходил неподалеку украинских позиций», - отметил спикер АТО.

Утром 9 ноября в районе ТЭС Счастья зафиксирована работа снайпера боевиков, приняты меры для его нейтрализации, добавил Селезнев.

«Незаконные вооруженные формирования неоднократно обстреливали подразделения, которые защищают Донецкий аэропорт. Ответным огнем мы уничтожали огневые точки боевиков», - сообщил он.

Во второй половине дня под артиллерийский и минометный обстрелы попали украинские подразделения, расположенные в районе населенных пунктов Авдеевка, Пески, Славное и Тоненькое, отмечается в сообщении.