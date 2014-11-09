НАТО отработает вторжение в Эстонию «враждебно настроенного государства»

Согласно сценарию учений, в Эстонию вторгается армия «враждебно настроенного государства», после чего страна объявляет военное положение и НАТО отправляет туда силы быстрого реагирования.

В маневрах примут участие почти 1,5 тысячи военных и гражданских специалистов из двадцати стран — членов НАТО, сообщает Дождь.

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Шестого ноября в Литве начались учения НАТО «Железный меч 2014» (Iron Sword), в которых принимают участие более 2,5 тысячи военных из девяти стран НАТО. Как рассказал командующий вооруженными силами Литвы генерал-майор Йонас Жукас, после саммита альянса в Уэльсе «обсуждаются различные меры, часть из которых связана с усилением безопасности в Восточной Европе, в том числе расширение присутствия сил НАТО и числа совместных учений в нашем регионе».

На прошлой неделе стало известно, что главнокомандующий силами НАТО в Европе Филипп Бридлав обратился к Пентагону с просьбой предоставить дополнительные силы в связи с непрекращающейся российской угрозой. Американский генерал заявил, что усиленное присутствие сил альянса требуется в странах Балтии, в Польше и Румынии.

В конце октября на встрече с высшими офицерами президент России Владимир Путин обвинил НАТО в «попытке нарушить сложившийся стратегический паритет». «Арсеналы ведущих стран развиваются и совершенствуются. Как вы знаете, на сентябрьском саммите НАТО, например, его руководство открыто заявило о предстоящем наращивании военных возможностей альянса», — сказал глава государства.