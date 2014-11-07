В НАТО назвали свои войска "медленными" и анонсировали создание нового элитного подразделения

НАТО планирует создать подразделение быстрого реагирования, которое будет насчитывать от 5 до 7 тысяч военнослужащих и будет своеобразным "наконечником" сил НАТО.

Об этом заявил главнокомандующий объединенными силами НАТО в Северной и Восточной Европе генерал Ханс-Лотар Домрезе в интервью немецкому изданию Die Welt, опубликованном в пятницу, 7 ноября, передает DW.de.

Это подразделение должно быть готово к участию в действиях на определенной территории в срок от двух до пяти дней. Его должны создать уже в 2015 году, когда планируется и участие подразделения в нескольких учениях.

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По словам Домрезе, участвовать в формировании подразделения будут не все члены, а только те, "которые имеют необходимое высокотехнологичное оборудование и соответственно вышколенных солдат", ориентировочно - от шести до 10 стран. Указанное подразделение должно также иметь достаточный воздушный флот для быстрой переброски. Существующие подразделения быстрого реагирования НАТО генерал назвал "слишком медленными". И в то же время подчеркнул, что создание нового подразделения будет стоить странам-членам немалых средств.