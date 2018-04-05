Луценко: в Украине нет ни одной госорганизации, "состоящей только из честных" граждан

Генпрокурор Юрий Луценко считает, что в любом коллективе на государственной службе "есть проблемы".

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко считает, что в Украине нет ни одной государственной организации, состоящей лишь из честных и законопослушных граждан.

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Об этом он заявил в интервью изданию Цензор.Нет.

"Я смею утверждать: в нашей стране нет ни одной организации, состоящей только из честных и законопослушных граждан. По крайней мере, на госслужбе. Наверное, в вашей редакции все хорошо. Но вот на госслужбе — смею утверждать — в любом коллективе есть проблемы. И если мы на них выходим, это не означает войну ведомств", – сказал Луценко в ходе обсуждения темы конфликтов силовых структур.

Генпрокурор отметил, что работа ГПУ - выявлять людей, которые совершают либо дисциплинарные, либо уголовные преступления внутри правоохранительной системы.

"И у нас несколько десятков таких же подозрений работникам СБУ. И около полусотни - в отношении работников прокуратуры. Но только когда мы вышли на 3 подозрения работникам НАБУ, поднялся ну просто грандиозный, планетарный скандал", - заявил Луценко.