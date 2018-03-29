Луценко жалуется, что скандальные "поправки Лозового" в УПК парализовали правоохранительную систему

Он сообщил о больших очередях в суд на право подать ходатайство, отметив, что "в мире нет вечных двигателей, зато множество вечных тормозов".

Генеральный прокурор Юрий Луценко жалуется, что "непродуманные" поправки в Уголовный процессуальный кодекс, вступившие в силу 15 марта, "парализовали правоохранительную систему".

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Об этом он написал на своей странице в Facebook. "Как я и предупреждал ВР, непродуманные поправки в УПК парализовали правоохранительную систему", - говорится в заметке.

Генпрокурор добавил фото "записи по состоянию на 6 утра очереди на право (!) подать ходатайства в Печерский райсуд, которые возможно (!) будут рассмотрены 25 июня", где указано 17 человек.

"Обыски по делу об убийстве, аресты имущества по делам о хищении, экспертизы по делам об изнасиловании - все в трехмесячной очереди. Правильно говорят: в мире нет вечных двигателей, зато множество вечных тормозов", - отметил Луценко.

Как сообщал УНИАН, Национальное антикоррупционное бюро, МВД и полиция призвали парламент отменить внесенные в октябре 2017 года изменения в Уголовный процессуальный кодекс.

Они заявляли, что изменения в УПК, которые вступают в силу 15 марта, могут парализовать деятельность правоохранительной системы.

Согласно изменениям, следственные подразделения лишены возможности обращаться в местные суды для получения разрешений на проведение обысков, временного изъятия имущества, наложение арестов, избрание меры пресечения. Зато обязаны обращаться только в один суд, расположенный по месту нахождения главного управления Национальной полиции в отдельной области.

Как заявлял начальник Нацполиции Сергей Князев, необходимо изменить нормы Уголовного процессуального кодекса в части обращения правоохранителей в суд за разрешением на проведение следственных действий; вернуть следователям право на назначение экспертиз и изменить порядок закрытия производств, чтобы предотвратить закрытие по формальным признакам.

Князев заявлял, что в случае непринятия таких изменений, одновременном закрытию подлежат, минимум, 700-800 тыс. производств.

22 марта Верховная Рада приняла закон о внесении изменений в УПК (№8151), которым исключила положения о том, что подача ходатайства о применении мер обеспечения уголовного производства, проведении обыска или избрании меры пресечения, назначении экспертизы осуществляется на основании постановления следственного судьи и подается в местный суд, в пределах территориальной юрисдикции которого находится орган досудебного расследования как юридическое лицо.