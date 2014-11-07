Силы АТО уничтожили 200 боевиков, обстреливавших военных в аэропорту Донецка

Об этом на странице в Facebook сообщает пресс-центр АТО.

"По проверенной информации, в результате огневого налета уничтожены или повреждены 4 танка сепаратистов, 2 БТРа, 2 гаубицы Д-30, 1 БМП и до 200 боевиков", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что благодаря взаимодействию подразделений, которые выполняют задачи в Донецком аэропорту, и подразделений огневой поддержки, силы АТО на протяжении длительного времени держат оборону стратегического объекта.