Силы АТО уничтожили 200 боевиков, обстреливавших военных в аэропорту Донецка
14:49, 07 ноября 2014Политика
7 0
Боевики, которые накануне вели обстрел позиций украинских военнослужащих на территории Донецкого аэропорта, были уничтожены огнем артиллерийских подразделений сил антитеррористической операции.
Донецкий аэропорт / facebook.com/aerorozvidka
Об этом на странице в Facebook сообщает пресс-центр АТО.
"По проверенной информации, в результате огневого налета уничтожены или повреждены 4 танка сепаратистов, 2 БТРа, 2 гаубицы Д-30, 1 БМП и до 200 боевиков", - говорится в сообщении.
Читайте такжеДонецкий аэропорт обстреливают из установки МСТА - Снегирев
Отмечается, что благодаря взаимодействию подразделений, которые выполняют задачи в Донецком аэропорту, и подразделений огневой поддержки, силы АТО на протяжении длительного времени держат оборону стратегического объекта.
Украинцы уничтожили 200 боевиков под донецким аэропортом
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter