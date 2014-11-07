Силы АТО уничтожили 200 боевиков, обстреливавших военных в аэропорту Донецка

14:49, 07 ноября 2014
Политика
7 0

Боевики, которые накануне вели обстрел позиций украинских военнослужащих на территории Донецкого аэропорта, были уничтожены огнем артиллерийских подразделений сил антитеррористической операции.

Донецький аеропорт / facebook.com/aerorozvidka

Об этом на странице в Facebook сообщает пресс-центр АТО.

"По проверенной информации, в результате огневого налета уничтожены или повреждены 4 танка сепаратистов, 2 БТРа, 2 гаубицы Д-30, 1 БМП и до 200 боевиков", - говорится в сообщении.

Читайте такжеДонецкий аэропорт обстреливают из установки МСТА - Снегирев

Отмечается, что благодаря взаимодействию подразделений, которые выполняют задачи в Донецком аэропорту, и подразделений огневой поддержки, силы АТО на протяжении длительного времени держат оборону стратегического объекта.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter