Боевики «ДНР» заявили, что украинские военные начали наступление
«Вице-премьер» самопровозглашенной «ДНР» Андрей Пургин сообщил, что силы АТО якобы начали полномасштабные боевые действия.
Об этом сообщают РИА Новости.
"Сейчас идет полномасштабная война… На нас наступают, мы обороняемся ", — сказал он.
Пургин сообщил, что режим прекращения огня не соблюдался на 75% линии соприкосновения, однако "сейчас воюют там, где не воевали до этого".
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Ранее сообщалось, что в Донецком аэропорту продолжается обстрел наших позиций из стрелкового оружия и АГС. С 14.30 боевики применяют 100-миллиметровые противотанковые пушки МТ-12 «Рапира», ведут прицельный огонь по силам АТО. В бою погиб воин-десантник Николаевской бригады.
Также сегодня боевики обстреляли из РСЗО БМ-21 «Град» населенные пункты Тоненькое и Орловка, поступает информация об обстрелах жилых кварталов недалеко от Путиловского моста в Донецке.