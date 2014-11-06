Боевики «ДНР» заявили, что украинские военные начали наступление

Об этом сообщают РИА Новости.

"Сейчас идет полномасштабная война… На нас наступают, мы обороняемся ", — сказал он.

Пургин сообщил, что режим прекращения огня не соблюдался на 75% линии соприкосновения, однако "сейчас воюют там, где не воевали до этого".

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Ранее сообщалось, что в Донецком аэропорту продолжается обстрел наших позиций из стрелкового оружия и АГС. С 14.30 боевики применяют 100-миллиметровые противотанковые пушки МТ-12 «Рапира», ведут прицельный огонь по силам АТО. В бою погиб воин-десантник Николаевской бригады.

Также сегодня боевики обстреляли из РСЗО БМ-21 «Град» населенные пункты Тоненькое и Орловка, поступает информация об обстрелах жилых кварталов недалеко от Путиловского моста в Донецке.