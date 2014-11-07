Савченко написала рапорт об увольнении из армии

Об этом в пятницу сообщил журналистам ее адвокат Марк Фейгин в Басманном суде Москвы. Его цитирует ТАСС.

"Я бы хотел сказать, что Надежда Савченко подала заявление об увольнении из вооруженных сил Украины, так как стала депутатом Рады", - сказал адвокат. Он добавил, что защита намерена обратиться в международные инстанции "для признания Савченко военнопленной". Как отметил адвокат, в этом случае ее смогут обменять как военнопленную.

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По результатам прошедших 26 октября в Украине досрочных парламентских выборов Савченко была избрана депутатом Рады от партии "Батькивщина". Как пояснил Фейгин, по законам Украины, военнослужащие, победившие на выборах в парламент республики, должны подать рапорт об увольнении из вооруженных сил в течение 20 суток после официального оглашения результатов выборов.

"Это Савченко и сделала. Теперь ее рапорт будет рассмотрен в установленный законами Украины срок", - сказал адвокат.