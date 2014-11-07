Доказательства невиновности Савченко приобщили к делу, судопроизводство прекращено

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, такое решение приняла сегодня судья Басманного суда.

«6 ноября 2014 года старшим следователем по особо важным делам управления по расследованию преступлений, связанных с применением запрещенных средств и методов ведения войны, Следственного комитета РФ Маньшиным Д.С. вынесено постановление об удовлетворении ходатайства адвоката Полозова Н.Н. о приобщении к материалам уголовного дела в качестве копий протоколов опросов Синяговского Т.В., Савченко В.В. и Гадзиковского О.М. – оснований для исследования доводов жалобы заявителя, адвоката Новикова Н.Н., не имеется», - говорится в решении. В связи с этим Басманный суд постановил производство по жалобе заявителя Новикова прекратить.

Читайте такжеСавченко назвала еще двух своих похитителей, один из них – глава «народного совета ЛНР»«Суд прекратил производство по жалобе в связи с тем, что СК отменил свое постановление и приобщил доказательства невиновности Савченко к делу», - сообщил журналистам Новиков.

В свою очередь адвокат летчицы Марк Фейгин сообщил, что защита, пользуясь ситуацией, когда ходатайства защиты с документами о невиновности Савченко будут приобщаться следствием, рассчитывает внести главные доказательства.

При этом Фейгин подчеркнул, что цель защиты на сегодняшнее заседание достигнута, так как ходатайства защиты приобщены к материалам уголовного дела Савченко.

«В ближайшем будущем мы намереваемся добиваться для Надежды Савченко статуса военнопленной и освободить её от уголовной ответственности в РФ», - сказал Фейгин.

На данное заседание Савченко была доставлена лично - в здание суда ее доставили не менее 20 конвоиров и судебных приставов. Точно такие же силы использовались для возвращения ее в СИЗО после суда. В частности, ее вывели из подвального помещения Басманного суда и сразу посадили в автозак, чтобы не дать СМИ возможности ее сфотографировать.

Как сообщал УНИАН, Савченко была похищена боевиками на Донбассе, а затем ее переправили в Россию. Там летчицу обвинили в причастности к гибели российских журналистов под Луганском. С середины июля она находилась под арестом в СИЗО в Воронеже. Оттуда Савченко перевезли в Москву для проведения психиатрической экспертизы.

26 октября на внеочередных парламентских выборах Савченко была избрана народным депутатом Украины по спискам партии «Батькивщина».

27 октября Басманный суд Москвы по ходатайству следствия продлил срок удержания Савченко под стражей до 13 февраля 2015 года.

28 октября Следственный комитет РФ возбудил новое уголовное дело в отношении Савченко - за незаконное пересечение государственной границы.