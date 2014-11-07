Силовики отразили очередную атаку боевиков под Мариуполем

12:24, 07 ноября 2014
Политика
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Ночь в Мариуполе и окрестностях прошла в большей части спокойно.

УНИАН

Между тем, с 2 часов 32 минут до 2.50 был совершен обстрел из стрелкового оружия позиций сил Национальной гвардии Украины южнее поселка Талаковка.

Как сообщили в штабе обороны города, ответным огнем атака была подавлена. Пострадавших с украинской стороны нет.

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