Силовики отразили очередную атаку боевиков под Мариуполем

Между тем, с 2 часов 32 минут до 2.50 был совершен обстрел из стрелкового оружия позиций сил Национальной гвардии Украины южнее поселка Талаковка.

Как сообщили в штабе обороны города, ответным огнем атака была подавлена. Пострадавших с украинской стороны нет.

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