Силовики отразили очередную атаку боевиков под Мариуполем
12:24, 07 ноября 2014Политика
1 0
Ночь в Мариуполе и окрестностях прошла в большей части спокойно.
Боевики атаковали военных под Талаковкой / УНИАН
Между тем, с 2 часов 32 минут до 2.50 был совершен обстрел из стрелкового оружия позиций сил Национальной гвардии Украины южнее поселка Талаковка.
Как сообщили в штабе обороны города, ответным огнем атака была подавлена. Пострадавших с украинской стороны нет.
Читайте такжеЧерез "Изварино" из РФ в Украину прошла колонна бронетехникиНапомним, в течение последних суток в районе боевых действий на Донбассе зафиксировано 49 обстрелов позиций украинских войск.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter