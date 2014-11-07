Украина готовится купить у США три беспилотника за 3 млн долларов - СМИ

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на военно-дипломатического источника в Москве.

"Эти беспилотники могут определять точные координаты наземных объектов и в режиме реального времени выдавать целеуказания ударным средствам для их поражения", - сказал источник. По его словам, "если сделка состоится, беспилотники могут быть использованы на юго-востоке Украины".

Читайте такжеМиссия ОБСЕ начинает использовать беспилотники на Донбассе (фото)

"В рамках контракта американская сторона предлагает организовать для украинских операторов беспилотников двухнедельные курсы на базе Редстоунского арсенала (штат Алабама, США)", - добавил источник.

Стоимость одного комплекса с беспилотником, по его словам, составляет около $300 тыс., но весь контракт оценивается более чем в $3 млн, поскольку в него входят подготовка операторов и техническое обслуживание аппаратов в Соединенных Штатов.