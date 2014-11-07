В Луганской области 7 десантников подорвались на фугасе - штаб АТО

На Луганщине, в районе села Сокольники, во время проведения поисково-ударных действий 7 десантников подорвались на фугасе.

Об этом сообщает штаб АТО на своей странице в Facebook.

"Всем раненым оказана медицинская помощь", - отмечается в сообщении.

По информации штаба АТО, ночью боевики, используя РСЗО БМ-21 "Град" дважды обстреляли подразделения сил АТО, что дислоцируются неподалеку от населенного пункта Крымское.

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"В течение ночи неоднократно из минометов вели огонь по нашим блокпостам в этом районе. В ответ силы АТО наносили точечные артиллерийские удары по огневым позициям незаконных вооруженных формирований", - отмечают в штабе.

Обстановка в районе Донецкого аэропорта остается напряженной. Стратегический объект находится под контролем украинских военных.

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Также ночью боевики обстреляли блокпосты, опорные и наблюдательные пункты сил АТО в районе населенных пунктов Майорськ, Дебальцево и Попасная.

На юге зоны АТО обстреляли подразделение украинских военных, которое дислоцируется севернее Талаковки. Ответным огнем огневые точки боевиков были подавлены.