В селе на Луганщине от взрыва мины погибла женщина

В селе Трехизбенка Луганской области от взрыва мины погибла женщина.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе председателя Луганской областной государственной администрации Геннадия Москаля.

В частности, по данным губернатора, после очередного обстрела села боевиками со стороны Красного Лимана 27-летний местный житель обнаружил на своем огороде минометную мину, которая не взорвалась, и решил самостоятельно отнести ее подальше от дома.

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«Мина взорвалась, в результате чего на месте погибла 28-летняя жена хозяина. Сам он с тяжелыми травмами госпитализирован», - проинформировал Москаль.

Также он подчеркнул, что боевики из минометов разрушили ферму в городе Золотое.

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Кроме того, по его словам, в соседнем селе Нижнее боевики пытались из артиллерии уничтожить понтонно-мостовую переправу через Северский Донец. «Снаряды взрывались в непосредственной близости возле домов, к счастью, разрушений и потерпевших нет», - отметил он.

Также в очередной раз был проведен минометный обстрел с. Крымского Новоайдарского района. Пострадавших и значительных разрушений нет, прибавил губернатор.