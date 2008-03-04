Огрызко успокаивает Европу: транзит газа продолжится в нормальном режиме

Транзит российского газа в Европу через территорию Украины продолжится в "нормальном режиме", несмотря на сокращение поставок "Газпромом" газа в Украину.

В этом сегодня заверил министр иностранных дел Украины Владимир ОГРЫЗКО, находящийся с визитом в Варшаве, сообщает ИТАР-ТАСС.

Как сообщал УНИАН, 3 марта «Газпром» сократил поставки газа в Украину на 35% из-за нерешенных проблем с задолженностью «Нафтогаза Украины» за газ, потребленный в ноябре-декабре 2007 года и отсутствием условий поставок в 2008 году.

Сегодня, 4 марта, официальный представитель «Газпрома» Сергей КУПРИЯНОВ заявил, что в связи с неплатежами украинской стороны за российский газ «Газпром» сокращает поставки газа в Украину с 20:00 мск 4 марта еще на 25%. Таким образом, Украина будет получать на 50% газа меньше, чем было запланировано.

По данным «Газпрома», на 10:00 мск 4 марта, поставки российского газа в Украину составляют 104 млн. куб. м в сутки, что соответствует 75% от суточных плановых объемов.

В свою очередь НАК «Нафтогаз Украины» заявил, что может гарантировать бесперебойный транзит для европейских потребителей до тех пор, пока это не будет угрожать энергетической безопасности Украины.

Компания отмечает, что в случае, если «Газпром» продолжит и далее грубо нарушать технические соглашения между двумя странами, снижая объемы поставок среднеазиатского газа в Украину, НАК «Нафтогаз Украины» оставляет за собой право перейти к адекватным и асимметричным действиям для защиты интересов потребителей Украины.