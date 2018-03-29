В Украине продолжает работать 66 российских дипломатов - МИД

В МИД понимают, что в РФ отреагируют собственными действиями на высылку из Украины 13 дипломатов.

Заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль заявляет, что в Украине после выдворения 13 российских дипломатов продолжает работать 66 дипломатических представителей Российской Федерации. Об этом дипломат сказала в эфире Радио "НВ".

Читайте также"Водки нет, идите домой": в Киеве активисты "провожают" российских дипломатов (фоторепортаж)

Она отметила, что когда в Украине принимали решение о выдворении 13 российских дипломатов, то понимали, что РФ на это отреагирует.

"Мы исходили из того, что действительно, такая возможность существует, и когда мы рассматривали вопрос по российским дипломатам, мы понимали, что ответ скорее всего будет, и что это может повлиять на наши консульские представительства и диппредставительство в России, и это останавливало нас от того, чтобы принять решение относительно большего количества российских дипломатов, поскольку - для меня это тоже было новостью - что их работало в Украине 79 человек", - заявила Зеркаль.

"Сейчас после того, как 13 поедут домой, их останется достаточно много, то есть 66", - подчеркнула Зеркаль.

При этом дипломат подчеркнула, что в России работает меньше украинских дипломатов, чем российских в Украине.

"И конечно, это создает дополнительное напряжение для нашего представительства в большинстве регионов России, особенно, что касается Ростова, и необходимости обеспечения консульского доступа к украинским политзаключенным", - подчеркнула Зеркаль.

На уточняющий вопрос относительно точного количества украинских дипломатов в РФ она заявила, что их "намного меньше".

"Там несколько десятков, но все равно это нельзя сравнить с российским представительством", - заявила Зеркаль.

Она добавила, что "наших дипломатов там 45 или 47".

Замглавы МИД отметила, что в контексте возможной реакции РФ неизвестно, какое количество украинских дипломатов может выслать РФ.

"Мы не понимаем в каком количестве и кого они предложат к так называемой экстрадиции", - сказала дипломат.

Как сообщал УНИАН, решение о высылке российских дипломатов приняла ряд стран из-за того, что бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочь 4 марта обнаружили в бессознательном состоянии на скамейке в парке города Солсбери на юге Великобритании.

Ситуация вокруг их отравления привела к дипломатическому конфликту между Британией и РФ. Лондон официально обвинил Москву в причастности к отравлению Скрипаля, его дочери и полицейского. Основанием для обвинений стали, как заявляет официальный Лондон, следы нервно-паралитического вещества «Новичок» российского производства.

Правительство Великобритании объявило о выдворении 23 российских дипломатов и прекращение контактов с Россией на высоком уровне. В Британии этих лиц назвали сотрудниками российской разведки, которые выдавали себя за дипломатов. РФ в ответ выдворила 23 британских дипломатов.

В США приняли решение выслать 60 российских дипломатов и закрыть Генеральное консульство РФ в Сиэтле.

Президент Петр Порошенко заявил о выдворении из Украины 13 российских дипломатов.

Премьер Британии Тереза Мэй заявила, что Британия не позволит РФ возобновить шпионскую сеть в Соединенном Королевстве.