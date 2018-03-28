Валентин Резниченко стал одним из самых результативных «долгожителей» среди всех губернаторов Днепропетровщины

10:14, 28 марта 2018
Политика
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Дольше, чем Резниченко, областью руководил Павел Лазаренко, но еще до появления института губернаторов он 1091 день был представителем президента в регионе, а, собственно губернатором пробыл всего 97 дней (суммарно 1188).

Николай Швец продержался в кресле губернатора 1127 дней. Остальные 11 губернаторов за всю историю независимой Украины свои должности от одного до двух лет. Юрий Ехануров был главой ОГА всего 5 месяцев.

Согласно отчету администрации области, за прошедшие три года команда Резниченко была сосредоточена на усовершенствовании менеджмента региона и развитии инфраструктуры.

В частности, Днепропетровская ОГА реализует проекты по  энергосбережению и энергоэффективности. Так, в 2017 году на твердое топливо были переведены около 30 котельных в детских садах, а за три года таких котелен появилось в области более 100.

От использования газа для отопления полностью отказались три города области: Покров, Никополь и Марганец. Сейчас они используют альтернативное топливо. Согласно отчету ОГА, такая энергия обходится на 14% дешевле.

В Подгородном начала работать солнечная электростанция «Солар Парк Подгородное». Она обеспечивает 27 тысяч домохозяйств в Подгородном и Золотых Ключах. В этом году начнется строительство новых солнечных электростанций в Широковской, Криворожском и Софиевском районах

На базе Днепроводоканала начато строительство первой в Украине биогазовой электростанции, которая будет работать на иловых осадках канализации.

Днепропетровская ОГА является лидером среди других регионов по развитию социальной инфраструктуры: школ, детских садов, больниц.

В минувшем году было создано 1500 мест в детских садах (3000 за последние два года). Под патронатом Первой Леди Марины Порошенко развивается инклюзивное образование. По словам советника губернатора Юрия Голика, в планах области - создание инклюзивных классов в каждом населенном пункте области. Были отремонтированы 11 медучреждений, закуплено более 50 единиц медицинского оборудования. Также был создан реабилитационный центр для участников АТО, еще два будут открыты в текущем году.

Днепропетровская область также лидирует в процессе децентрализации, в частности, по количеству созданных объединенных территориальных громад (56) и росту областного бюджета (в 2,5 раза за три года). Если в 2014 году расходы бюджета на развитие территорий Днепропетровской области составляли 1,6 миллиардов гривен, то в 2017 они достигли 9,3 миллиарда (шестикратный рост). Бюджетный доход на одного жителя страны в среднем составляет 4,5 тысяч гривен, в Днепропетровской области - 6,5 тысяч.

В 2017 году в области отремонтировано 160 коммунальных дорог общей протяженностью более 300 километров.

Днепропетровская ОГА активно привлекает инвестиции, общий объем которых составил 26 миллиардов гривен за три года. В регионе представлены инвесторы из 60 стран мира, в частности, из Канады, Германии, Франции. Объем инвестиций на одного жителя составляет 1200 долларов.

Днепропетровщина возглавляет список областей по использованию системы электронных госзакупок ProZorro и четвертое место по количеству успешно завершенных торгов среди всех государственных органов. По распоряжению Резниченко, через ProZorro проводятся все закупки, включая допороговые. В 2017 году все поставщики Украины, работавшие через ProZorro, заработали 44 миллиарда гривен, 7% компаний, которые победили в торгах, были из Днепропетровской области.

Согласно рейтингу губернаторов, Резниченко занимает второе место по количеству выполненных обещаний и шестое по уровню ответственности среди 22 глав областных госадминистраций.

«Днепропетровская облгосадминистрация – это команда Петра Порошенко. Нам предоставлена свобода действий и на нас возложена огромная ответственность, и за прошедшие три года в области мы кардинально пересмотрели вопросы менеджмента и приоритетов. Нашим приоритетом остаются развитие инфраструктуры, социальной сферы и энергоэффективность», - заявил Валентин Резниченко.

Советник губернатора Юрий Голик опубликовал в своем Facebook видео-отчет за три года работы администрации Резниченко.

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Теги: #Валентин Резниченко#Днепропетровская ОГА