Валентин Резниченко стал одним из самых результативных «долгожителей» среди всех губернаторов Днепропетровщины

Согласно отчету администрации области, за прошедшие три года команда Резниченко была сосредоточена на усовершенствовании менеджмента региона и развитии инфраструктуры.

Три года назад, 25 марта 2015 года президент Петр Порошенко назначил губернатором Днепропетровской области Валентина Резниченко. Таким образом, он возглавляет облгосадминистрацию 1096 дней.

Дольше, чем Резниченко, областью руководил Павел Лазаренко, но еще до появления института губернаторов он 1091 день был представителем президента в регионе, а, собственно губернатором пробыл всего 97 дней (суммарно 1188).

Николай Швец продержался в кресле губернатора 1127 дней. Остальные 11 губернаторов за всю историю независимой Украины свои должности от одного до двух лет. Юрий Ехануров был главой ОГА всего 5 месяцев.

Согласно отчету администрации области, за прошедшие три года команда Резниченко была сосредоточена на усовершенствовании менеджмента региона и развитии инфраструктуры.

В частности, Днепропетровская ОГА реализует проекты по энергосбережению и энергоэффективности. Так, в 2017 году на твердое топливо были переведены около 30 котельных в детских садах, а за три года таких котелен появилось в области более 100.

От использования газа для отопления полностью отказались три города области: Покров, Никополь и Марганец. Сейчас они используют альтернативное топливо. Согласно отчету ОГА, такая энергия обходится на 14% дешевле.

В Подгородном начала работать солнечная электростанция «Солар Парк Подгородное». Она обеспечивает 27 тысяч домохозяйств в Подгородном и Золотых Ключах. В этом году начнется строительство новых солнечных электростанций в Широковской, Криворожском и Софиевском районах

На базе Днепроводоканала начато строительство первой в Украине биогазовой электростанции, которая будет работать на иловых осадках канализации.

Днепропетровская ОГА является лидером среди других регионов по развитию социальной инфраструктуры: школ, детских садов, больниц.

В минувшем году было создано 1500 мест в детских садах (3000 за последние два года). Под патронатом Первой Леди Марины Порошенко развивается инклюзивное образование. По словам советника губернатора Юрия Голика, в планах области - создание инклюзивных классов в каждом населенном пункте области. Были отремонтированы 11 медучреждений, закуплено более 50 единиц медицинского оборудования. Также был создан реабилитационный центр для участников АТО, еще два будут открыты в текущем году.

Днепропетровская область также лидирует в процессе децентрализации, в частности, по количеству созданных объединенных территориальных громад (56) и росту областного бюджета (в 2,5 раза за три года). Если в 2014 году расходы бюджета на развитие территорий Днепропетровской области составляли 1,6 миллиардов гривен, то в 2017 они достигли 9,3 миллиарда (шестикратный рост). Бюджетный доход на одного жителя страны в среднем составляет 4,5 тысяч гривен, в Днепропетровской области - 6,5 тысяч.

В 2017 году в области отремонтировано 160 коммунальных дорог общей протяженностью более 300 километров.

Днепропетровская ОГА активно привлекает инвестиции, общий объем которых составил 26 миллиардов гривен за три года. В регионе представлены инвесторы из 60 стран мира, в частности, из Канады, Германии, Франции. Объем инвестиций на одного жителя составляет 1200 долларов.

Днепропетровщина возглавляет список областей по использованию системы электронных госзакупок ProZorro и четвертое место по количеству успешно завершенных торгов среди всех государственных органов. По распоряжению Резниченко, через ProZorro проводятся все закупки, включая допороговые. В 2017 году все поставщики Украины, работавшие через ProZorro, заработали 44 миллиарда гривен, 7% компаний, которые победили в торгах, были из Днепропетровской области.

Согласно рейтингу губернаторов, Резниченко занимает второе место по количеству выполненных обещаний и шестое по уровню ответственности среди 22 глав областных госадминистраций.

«Днепропетровская облгосадминистрация – это команда Петра Порошенко. Нам предоставлена свобода действий и на нас возложена огромная ответственность, и за прошедшие три года в области мы кардинально пересмотрели вопросы менеджмента и приоритетов. Нашим приоритетом остаются развитие инфраструктуры, социальной сферы и энергоэффективность», - заявил Валентин Резниченко.

Советник губернатора Юрий Голик опубликовал в своем Facebook видео-отчет за три года работы администрации Резниченко.