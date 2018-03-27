В Хмельницкой области на праздники бандеровский флаг будут поднимать наряду с государственным

Депутаты Хмельницкого облсовета будут просить Раду признать на законодательном уровне красно-черный флаг боевым знаменем национально-освободительной борьбы украинского народа.

Депутаты Хмельницкого областного совета поддержали идею вывешивания красно-черного флага на админзданиях наряду с государственным во время праздников.

Соответствующее решение было принято во время сегодняшнего пленарного заседания сессии облсовета.

"27 марта депутаты рассмотрели проект решения "Об использовании знамени национально-освободительной борьбы украинского народа на территории Хмельницкой области". Из 57 зарегистрированных сегодня депутатов за проект решения проголосовал 51 избранник", - говорится в сообщении.

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Согласно решению, рекомендуется поднимать возле административного здания Хмельницкого облсовета, его структур красно-черный флаг наряду с государственным флагом в памятные дни, связанные с выдающимися событиями и фигурами национально-освободительной борьбы.

Также дано поручение подготовить проект обращения к Украинскому институту национальной памяти относительно формирования и предоставления исчерпывающего перечня соответствующих памятных дат.

Кроме этого, депутаты решили обратиться к Верховной Раде с предложением принятия решения о признании красно-черного флага как боевого знамени национально-освободительной борьбы украинского народа на законодательном уровне.

Ранее УНИАН сообщал, что депутаты Львовского городского совета приняли постановление относительно использования красно-черного флага национально-освободительной борьбы украинского народа на территории города.