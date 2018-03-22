Во Львове утвердили даты, когда будут вывешивать бандеровский флаг

Красно-черный флаг будут вывешивать 9 раз в год перед зданием городского совета, перед зданиями районных администраций городского совета, а также во время пленарных заседаний горсовета в дни, которые совпадают с перечнем выдающихся праздников.

Депутаты Львовского городского совета приняли решение об использовании красно-черного флага национально-освободительной борьбы украинского народа на территории города.

Как передает корреспондент УНИАН, за соответствующее решение во время сегодняшней сессии проголосовали 59 депутатов.

Согласно принятому постановлению, утвержден перечень дат, связанных с выдающимися событиями национально-освободительной борьбы и увековечением памяти борцов за независимость Украины, в которые наряду с Государственным флагом Украины будет вывешиваться красно-черный флаг.

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Красно-черный флаг будут вывешивать на площади перед зданием городского совета, перед зданиями районных администраций городского совета, а также во время пленарных заседаний городского совета в дни, которые совпадают с перечнем выдающихся праздников.

Согласно решению, красно-черный флаг на территории города будут вывешивать: 1 января - день рождения председателя провода ОУН Степана Бандеры, 3 февраля - создание ОУН, 5 марта - годовщина смерти главнокомандующего УПА Романа Шухевича, 21 мая - День памяти жертв политических репрессий, четвертое воскресенье мая - праздник героев, 14 июня - день рождения полковника армии УНР Евгения Коновальца, 30 июня - провозглашение акта восстановления Украинского государства, день рождения главнокомандующего УПА Романа Шухевича, 30 июля - создание УВО (Украинской военной организации), 14 октября - День защитника Украины, день создания УПА.