В МИД рассказали, чем Климкин поразил российских Интернет-пользователей

Посол по особым поручениям МИД Дмитрий Кулеба в эфире ТВі рассказал о том, как в Министерстве иностранных дел Украины налаживают коммуникации с Российской Федерацией.

"Мы записали интервью министра Климкина российскому каналу РБК. Он был первым высокопоставленным чиновником Украины, который дал 20-минутное развернутое интервью. Это интервью не попало в эфир. Попал 3-минутный сюжет об отношениях в сфере газа; о том, что Крым был, есть и будет украинским; о том, что мы делаем для Донбасса. Телеканал отказался и сказал: "Мы этого в России показать не можем!", – сказал посол.

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Он также добавил, что россиян удивляет то, что глава МИД может как обычный человек общаться с гражданами в чате.

"Мы провели 2-часовой чат с российскими интернет-пользователями. 2 часа министр сидел за компьютером и с ними общался. Они были поражены тем, что министр может сесть перед компьютером и с ними говорить. Они не представляют, чтобы министр Лавров общался с ними в чате", – отметил Кулеба.