Защита Савченко подала апелляцию на решение суда о ее аресте

Адвокат Надежды Савченко Виктор Чевгуз рассчитывает на назначении апелляции к рассмотрению через 2-3 дня.

Защита народного депутата Надежды Савченко подала апелляционную жалобу на решение суда о ее аресте.

Об этом на брифинге, который транслировал канал "112 Украина", сообщил ее адвокат Виктор Чевгуз.

"Зарегистрирована апелляция моя. Через 2-3 дня будет назначена к рассмотрению", - сказал он.

По мнению адвоката, над Савченко "осуществляется политическая расправа".

Как отметил Чевгуз, судья должен рассмотреть вопрос о том, насколько обоснованно было вынесено Савченко подозрение. "Ей было предъявлено 6 эпизодов... Это подозрение необоснованное", - отметил защитник и добавил, что из 6 эпизодов "5 написаны под копирку".

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Чевгуз заявил, что в этих 6 эпизодах "лишь по одному эпизоду - завоз оружия - есть конкретные действия". "Все остальные - намерения. За намерения ничего не бывает", - сказал он и добавил, что за "намерения" уголовная ответственность наступать не может.

В апелляции, уточнил он, защита просит отменить решение Шевченковского райсуда Киева в связи с тем, что "подозрение необоснованное". Кроме того, адвокат считает, что мера пресечения для Савченко должна быть избрана такая, которая не связана с содержанием под стражей.

Как сообщал УНИАН, 22 марта Верховная Рада дала согласие на привлечение Савченко к уголовной ответственности, задержание и арест. Ей инкриминируют совершение уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти); ч. 1 ст. 14 (приготовление к преступлению), ч. 2 ст. 28 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией), ст. 112 (посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля); ч. 3 ст. 258 (террористический акт); ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации); и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

23 марта Шевченковский райсуд Киева избрал Савченко меру пресечения в виде ареста сроком на 59 суток, до 20 мая, без альтернативы внесения залога.