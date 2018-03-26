Экс-генсек НАТО: мы могли предвидеть нападение Путина на Украину

14:38, 26 марта 2018
Политика
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REUTERS

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"Если бы мы тогда его слова восприняли серьезно, то, возможно, могли бы предсказать то, что произошло в 2014 году, когда было совершено нападение на Украину", - сказал в беседе с телеканалом TVP Info экс-генсек НАТО, передает Польское радио.

Расмуссен напомнил, что президент Польши Лех Качиньский предупреждал о действиях России в отношении Грузии и Украины. В 2008 году Качиньский приехал в Грузию в связи с вторжением России на территорию этого государства и сказал тогда, что "сначала будет Грузия, потом Украина, а потом могут быть государства Балтии и Польша".

"Лех Качиньский был прав в отношении Украины, зато три страны Балтии хорошо защищены НАТО", - отметил экс-генеральный секретарь Североатлантического альянса.

"Мы поможем союзнику, на которого напала Россия. Мы усилили нашу территориальную оборону благодаря развертыванию сил не только в странах Балтии, но также в Польше, поэтому Путин не осмелится даже подумать о нападении на эти страны", - считает он.

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Теги: #Украина#Расмуссен#Владимир Путин