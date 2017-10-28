Разговоры об оружии для Украины и усиление санкций США изменили расчеты Путина – экс-генсек НАТО

Украинские военнослужащие нуждаются в военной помощи, которую могут предоставить только США, ведь именно в собственности США находится большинство таких активов, заявил бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен во время круглого стола, посвященном обсуждению «трансатлантического единства по вопросу Украины», передает Голос Америки.

НАТО не может предоставить оружие, пояснил Расмуссен, ведь вооружением обладают отдельные страны. Если же США возьмут на себя ведущую роль по этому вопросу, ряд европейских союзников это поддержит, подчеркнул он.

Потребности вооруженных сил Украины не ограничиваются только оружием. Украинские военные также нуждаются в оборудовании для лучшей защищенности связи и глушения сигналов, а также в приборах ночного видения. Об этом военные сказали Расмуссену во время его визита в район рядом с контактной линией месяц назад. «Такую оборонную помощь можно оказать достаточно быстро», - убежден Расмуссен.

Предоставление оружия может происходить без лишней огласки, отметил бывший посол США в Украине Уильям Тейлор: «Мы можем предоставить оружие Украине с громкими церемониями и учениями, а можем сделать это тихо, без большого внимания общественности».

Сам тот факт, что представители администрации США начали говорить о предоставлении оборонительного оружия Украине в сочетании с усилением санкций изменило расчеты Путина, убежден Расмуссен.

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Проявлением этого, по мнению Расмуссена, является предложение России о введении миротворцев, которое, хотя и не может быть применено в предложенном формате, но может стать базой для более конструктивного подхода. Миротворческая миссия должна охватить всю территорию Донбасса и включать также защиту жителей и инфраструктуры в Восточной Украине, убежден он.

Расмуссен назвал три необходимых компонента политики Запада по вопросу Украины:

1. Сохранение санкций.

2. Предоставление оборонительного оружия.

3. Предоставление статуса союзника НАТО.

Именно такой подход Запада, по мнению политика, сделает позицию Путина более конструктивной.