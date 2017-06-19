Экс-генсек НАТО призывает ЕС продлить все санкции против РФ на год

Бывший генеральный секретарь Организации Североатлантического договора (НАТО), советник президента Украины Андерс Фог Расмуссен призывает Евросоюз продлить все виды ограничительных мер против России на год, а не на шесть месяцев.

Об этом Расмуссен сообщил в своем микроблоге в Twitter.

«ЕС продлил санкции против России на 12 месяцев из-за оккупации Крыма. Время для всех санкций должно быть продлено на 12 месяцев, а не только на шесть», - заявил он.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 19 июня, в рамках заседания Совета Европейского Союза на уровне министров иностранных дел принято решение продлить санкции для незаконно аннексированного Россией Крыма и Севастополя еще на один год.

Читайте такжеВ Кремле продление Евросоюзом "крымских" санкций назвали "нелегитимным"

Санкции были введены ЕС 14 июня 2014 года на импорт продукции, произведенной в Крыму или Севастополе, инвестиции в Крым или Севастополь, туристические услуги, в частности, круизные корабли не могут заходить в порты Крыма, за исключением чрезвычайной ситуации, на экспорт отдельных товаров и технологий для крымских компаний или для использования в Крыму в сфере транспорта, телекоммуникации и энергетического сектора.

Напомним, 13 марта 2017 года Совет ЕС продлил ограничительные меры против 150 человек и 37 организаций за действия, наносящие ущерб или создающие угрозу территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, еще на шесть месяцев, до 15 сентября 2017 года. Меры включают в себя замораживание активов и запрет на въезд.

Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым, организовав "референдум" по его самоопределению. Самопровозглашенная крымская власть заявила, что 96,77% жителей полуострова высказались за присоединение Крыма к РФ. 18 марта 2014 года в Кремле был подписан так называемый договор о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя. Страны Запада не признают аннексию Крыма и ввели санкции против России. Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом оккупации Автономной республики Крым.