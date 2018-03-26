В МИД Польши предложили создать государственное агентство для украинских мигрантов

Отмечается, что в Польше работают около двух миллионов украинских рабочих, и польские фирмы нуждаются в украинских работниках, однако эти две группы никак не связаны между собой.

В Польше предлагают создать государственное агентство для украинских трудовых мигрантов, которое б занималось защитой их прав.

Такое мнение в интервью "Европейской правде" высказал заместитель главы МИД Польши Бартош Цихоцкий.

Дипломат сообщил, что в Польше работают около двух миллионов украинских рабочих, и польские фирмы нуждаются в украинских работниках, однако эти две группы никак не связаны между собой.

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«Возможно, было бы целесообразно создать государственное агентство, которое работало бы и в Украине, и в Польше, которое информировало бы украинцев, какие есть вакансии, какие есть ставки», – предложил заместитель министра.

Вместе с тем это агентство занималось бы защитой трудовых прав украинских мигрантов и следило бы за соблюдением обязанностей оплаты пенсионного взноса.