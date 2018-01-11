Климкин назвал заявления польских политиков о наплыве украинских беженцев "полной чушью"

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин отреагировал на заявления польских политиков о массовом наплыве "беженцев" с Украины и назвал их «полной чушью».

Об этом глава МИД заявил на брифинге в ходе рабочей поездки в Черновцы.

«Иногда они говорят об украинцах как о беженцах. Это, конечно, полная чушь, и это всем, конечно, понятно», – сказал Климкин.

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Напомним, во время встречи с председателем Европейской комиссии Жан-Клодом Юнкером премьер Польши Матеуш Моравецкий в контексте разговора о беженцах в Европе заявил, что "Сирия и Ливия не единственные уязвимые и сложные регионы, если речь идет о происхождении миграции", сообщил TVN 24. Как отметило издание, Моравецкий имел в виду ситуацию с украинскими мигрантами.

Премьер отметил, что сейчас в Польше проживают 1,5 миллиона украинцев, 5% из которых являются выходцами из регионов, где идут военные действия.

Климкин же отметил, что за два года лишь 88 украинцев получили убежище в Польше, поэтому говорить о наплыве украинских беженцев некорректно.

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«Есть очень четкая цифра – сейчас в Польше находятся сотни тысяч украинцев. За два последних года в Польше официально получили убежище 88 украинцев. Поэтому говорить о каких-то серьезных цифрах относительно предоставления убежища в отношении украинцев, которые массово пытаются просить об убежище, или вообще могут считаться беженцами, некорректно», – добавил глава МИД.

Климкин заявил, что украинцы, которые временно переехали в Польшу, «спасают польскую экономику и одновременно помогают конкурентноспособности польской экономики».

«Мне говорят наши польские друзья, что даже в некоторых случаях украинцам уже предлагают большую зарплату», - сказал министр.