Луценко объяснил, почему соучастников подготовки теракта не задержали вместе с Савченко и Рубаном

По словам Луценко, летом 2017 года Савченко обратилась к ряду офицеров с предложением совершения теракта в ВР.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявляет, что других участников подготовки террористического акта в центре Киева не задерживали, поскольку они сообщили правоохранителям о подготовке преступления.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в Верховной Раде во время оглашения представление о снятии с народного депутата Украины Надежды Савченко депутатской неприкосновенности.

«Рубан и Савченко были уверены, что офицеры полка спецназа и их подчиненные являются соучастниками запланированного свержения конституционного строя Украины, и после первой доставки партии оружия с территории «ДНР» откровенно описывали и реализовывали вместе с ними свой преступный умысел», - сказал Луценко.

«Этим объясняется, почему собственно других участников не арестовывают. Слава Богу, что эти офицеры не послали к черту с такими идеями террористического акта, а обратились в СБУ и зафиксировали подготовку этого действия», - добавил генпрокурор.

По информации Луценко, летом 2017 года Савченко обратилась с предложением совершения теракта и свержения конституционного строя к офицерам восьмого полка специального назначения, который дислоцируется в городе Хмельницком, а именно к офицерам "Березню", "Захарченкову, "Лящу" и "Коту".

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Офицеры "Березень» и «Лящ» фигурируют на записанном в рамках негласных следственных (розыскных) действий видео, которое было продемонстрировано в Верховной Раде. На видео их голоса были изменены, а лица скрыты.

Также Луценко заявил, что Служба безопасности и военная прокуратура должны установить «кукловода», управляющего антиукраинской деятельностью.

«Рубан и Савченко не является отдельным эпизодом. Уверен в том, что он координируется со всеми другими элементами антиукраинской деятельности. И Служба безопасности Украины, и военная прокуратура имеют главную задачу - установить того «кукловода», который заряжает листовками, деньгами, минами, гранатами против Украинского государства. Поэтому сегодня только начало процесса, а не конец. Мы догадываемся кто этот «кукловод». Мы слышим здесь лозунги так называемого «Украинского выбора» (лидером «Украинская выбора» является Виктор Медведчук - ред», - заявил он.

После этого ряд народных депутатов начали выкрикивать: «Медведчук».

Луценко заверил, что сделает все, чтобы объявить в ВР не только фамилия, но и о «привлечении главного врага Украины, который организует внутренний подрывной антиукраинский фронт».

После этого заявления часть депутатов вновь начали выкрикивать: «Медведчук».

Также Луценко сообщил, что в течение последних месяцев правоохранители выявили антиукраинскую сеть. «За последние месяцы Служба безопасности Украины совместно с Генпрокуратурой и другими спецподразделениями правоохранительных органов выявила обширную сеть антиукраинских центров - в Херсоне, Харькове, Львове, под Киевом. Все они получают средства на свою деятельность, за голосование на сессиях облсоветов об импичменте, которое расшатывает доверие в целом к институту президента, а не к конкретному лицу, за то, чтобы купить всех депутатов огульно, для того, чтобы Украина не верила никому», - сказал Луценко и добавил, что «террористический дуэт Рубана-Савченко» является элементом сети.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 22 марта, Верховная Рада рассматривает внесенные 15 марта генпрокурором Луценко представления о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест внефракционного народного депутата Надежды Савченко.

Во время оглашения представления Луценко продемонстрировал народным депутатам видео, на котором лица, похожие на депутата Савченко и руководителя ОО «Офицерский корпус» Владимира Рубана, обсуждают план совершения теракта в ВР.

В ГПУ инкриминируют Савченко совершение уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти); ч. 1 ст. 14 (приготовление к преступлению), ч. 2 ст. 28 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией), ч. 1 ст. 109; ч. 1 ст. 14 ч. 2 ст. 28, ст. 112 (посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля) ч. 1 ст. 14 ч. 3 ст. 258 (террористический акт); ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации); ч. 2 ст. 28 и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК Украины.