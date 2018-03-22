Ушла, но обещала вернуться: Савченко покинула Раду

Сейчас Савченко на улице общается с митингующими.

Народный депутат Надежда Савченко покинула помещение Верховной Рады, однако выразила намерение принять участие в пленарном заседании парламента.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам регламента Павел Пинзеник сказал журналистам, отвечая на вопрос о том, что Савченко после заседания Комитета вышла из здания парламента и не сообщила, вернется ли еще.

“Она мне сказала, что она намерена принять участие в пленарном заседании”, - отметил Пинзеник.

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Вместе с тем, позже в кулуарах ВР Савченко, которая быстро направлялась от сессионного зала к выходу из здания, на вопрос корреспондента УНИАН, будет ли она сегодня участвовать в рассмотрении представления Генпрокуратуры в отношении нее, ничего не ответила, улыбнулась и вышла из Верховной Рады. Сейчас Савченко на улице общается с митингующими.

Напротив центрального входа в здание Верховной Рады Украины проходят акции в поддержку Савченко и против нее. Всего на площади Конституции собралось около 100 человек.

Визуально они не разделены на два лагеря, они стоят все рядом с лозунгами противоположного содержания. Так, одни из них держат плакаты с надписями: “Надежда - патриот, Рада - предательница” и “Надежда есть”.

Одновременно, плакатов против Савченко больше. В частности, на них написано: “Скажите нет путинской свинье”, “Верните Надежду Вовке” и “Путин думает - Надя говорит”.

Как сообщал УНИАН, Комитет по вопросам регламента и организации работы Верховной Рады Украины признал законными и обоснованными все три представления генерального прокурора Юрия Луценко в отношении внефракционного народного депутата Надежды Савченко и единогласно рекомендовал ВР разрешить арест Савченко.