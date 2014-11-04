В специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине работает более 350 человек

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал на брифинге спикер Министерства иностранных дел Украины Евгений Перебыйнис.

По его словам, сейчас в Донецкой и Луганской областях присутствуют 124 наблюдателя.

Читайте такжеПеред обстрелом беспилотник ОБСЕ зафиксировал, как боевики грузили в «Уралы» ПЗРК и зенитки“Как сообщает СММ ОБСЕ, начиная с 1 октября члены миссии были свидетелями более 90 случаев применения оружия в Донецкой и Луганской областях. Миссия также получила сообщения о нарушении режима прекращения огня также от других сторон”, - сказал Перебийнис.