В специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине работает более 350 человек
16:14, 04 ноября 2014Политика
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На сегодня численность специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине составляет 358 человек международного персонала, из которых 261 - наблюдатель.
В миссии ОБСЕ задействован 261 наблюдатель / Фото УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал на брифинге спикер Министерства иностранных дел Украины Евгений Перебыйнис.
По его словам, сейчас в Донецкой и Луганской областях присутствуют 124 наблюдателя.
Читайте такжеПеред обстрелом беспилотник ОБСЕ зафиксировал, как боевики грузили в «Уралы» ПЗРК и зенитки“Как сообщает СММ ОБСЕ, начиная с 1 октября члены миссии были свидетелями более 90 случаев применения оружия в Донецкой и Луганской областях. Миссия также получила сообщения о нарушении режима прекращения огня также от других сторон”, - сказал Перебийнис.
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