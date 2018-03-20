Социологи рассказали, каким партиям и политикам доверяют украинцы

Исследование проводилось с 6 по 18 марта 2018 года по всей территории Украины.

Политические силы, находящиеся сегодня у власти, стремительно теряют доверие украинцев в то время, как партии, не представленные или представленные в парламенте в меньшинстве, продолжают завоевывать симпатии сограждан.

Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного совместно экспертами трех социологических групп: Института анализа и прогнозирования, Центра «Социальный мониторинг» и Украинского института социальных исследований имени Александра Яременко.

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Так, если бы выборы в Верховную Раду Украины проходили на следующей неделе, большинство избирателей отдали бы свои голоса за Всеукраинское объединение «Батькивщина» (12,9% респондентов). На втором месте оказалась бы партия «Блок Петра Порошенко “Солидарность”» (8,2%). На третьем месте – партия «За життя» (7%).

Четвертое место разделили бы «Оппозиционный блок» и партия «Гражданская позиция» с 6,9% голосов, пятое заняла бы «Радикальная партия Олега Ляшко» (6,3%). На шестом месте – партия «Объединение “Самопомощь”» (4,7% респондентов). Замыкают список Всеукраинское объединение «Свобода» (2,7%) и «другая партия» (9,4%).

Эксперты также просили респондентов ответить, за кого они отдали бы свой голос в том случае, если бы выбранная ими партия не принимала участия в выборах. По результатам данного опроса, на первом месте расположилась партия «Гражданская позиция» (7%), на втором — Всеукраинское объединение «Батькивщина» (6,6%), на третьем — партия «За життя» (5,7%). Партия «Объединение “Самопомощь”» заняла четвертое место (3,8%), пятое — «Оппозиционный блок» (3,4%). Далее следуют «Радикальная партия Олега Ляшко» (3,1%), партия «Блок Петра Порошенко “Солидарность”» (2,8%), Всеукраинское объединение «Свобода» (1,5%) и партия «Возрождение» (1%).

Что касается президентских выборов, то если бы они проходили на следующей неделе, голоса украинцев распределились бы следующим образом: на первом месте Юлия Тимошенко (13%), на втором – Петр Порошенко (8,6%), на третьем – Анатолий Гриценко и Вадим Рабинович (6,7%). Четвертое место занял бы Юрий Бойко (6,6%), пятое – Олег Ляшко (6,4%). Далее следуют Андрей Садовый (4,7%), Олег Тягнибок (3,7%) и Арсений Яценюк (0,6%). При этом 9,4% отдали бы свой голос за «другого кандидата».

Исследование проводилось с 6 по 18 марта 2018 года по всей территории Украины (за исключением АР Крым и временно оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей). Всего методом индивидуального интервью с глазу на глаз были опрошены 2015 человек. Статистическая погрешность при достоверных 95% и соотношении переменных от 0,1:0,9 до 0,5:0,5 составляет 1,34–2,24%.