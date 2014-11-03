Аваков наградил медика-волонтера, который спас более 800 человек

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МВД, за 7 месяцев, проведенных в зоне АТО, Никогосян спас жизни более 800 солдат.

В пресс-службе отметили, что во время награждения, которое состоялось 31 октября в МВД с участием руководства государства, Никогосян был в зоне проведения антитеррористической операции и боролся за жизнь бойцов. Поэтому сегодня в правоохранительном ведомстве Аваков вручил награду герою лично.

Читайте такжеБойцы АТО начали получать удостоверения участников боевых действий«Я сегодня известному волонтеру, которого знают все, кто был на передовых позициях в этой необъявленной войне, кто хорошо знает и его скорую помощь, и его с командой, по поручению президента Украины вручаю орден «За заслуги ІІІ степени». Он не попал на наше большое церемонное награждения, потому что все время ездит по самым неудобным точкам, но это не значит, что у нас к нему меньше уважения. Наоборот. Мы тебя поздравляем», - отметил Аваков.