РФ пожаловалась в ООН на Украину из-за недопуска россиян в консульства для голосования на выборах

В России требуют "вмешаться в это дело и побудить украинскую власть обеспечить избирательные права российских граждан на территории страны".

После того, как министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что его подопечные не допустят россиян в посольство и консульства РФ в Украине в воскресенье, 18 марта, для участия в выборах президента России, в стране-агрессоре решили пожаловаться на Украину в ООН.

Как передает 24 канал, уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова решила обратиться в ООН, к директору Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ и комиссару Совета Европы по правам человека, сообщается на сайте российского омбудсмена.

Она требует "вмешаться в это дело и побудить украинскую власть обеспечить избирательные права российских граждан на территории страны".

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Напомним, Россия планировала открыть сразу четыре избирательных участка – в посольстве РФ в Киеве, а также в помещениях генконсульств во Львове, Одессе и Харькове. Однако 16 марта Арсен Аваков заявил, что в день выборов президента России россиян на территории Украины не будут пускать в посольства и консульства в украинских городах. В российском ЦИК указали на нарушение со стороны Украины из-за недопуска.

К слову, ранее глава МИД Павел Климкин заявил, что все лица, привлеченные к голосованию в Крыму, попадут под санкции. Кроме того, результатов выборов не признает ни Киев, ни Евросоюз.

Кроме того, как сообщал УНИАН, Украина обратилась к руководству ООН относительно проведения незаконных выборов президента РФ во временно оккупированном Крыму.

Путинские выборы запланированы на 18 марта – четвертую годовщину аннексии Крыма.