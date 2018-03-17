Украина обратилась к руководству ООН по поводу незаконных выборов президента РФ в Крыму

Украинские дипломаты подчеркнули, что выборы президента РФ на украинской территории является нарушением Устава ООН.

Украина обратилась к руководству Организации Объединенных Наций по поводу проведения Российской Федерацией 18 марта незаконных выборов президента РФ во временно оккупированном Крыму.

Об этом говорится в сообщении Постоянного представительства Украины при ООН в Twitter.

"Владимир Ельченко направил письма генеральному секретарю ООН, председателю Совета Безопасности и государствам-членам ООН: проведение Россией президентских выборов в оккупированном Крыму нарушает Устав ООН. Результаты этих незаконных выборов будут ничтожными", - сказано в сообщении.

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В размещенной представительством фотокопии обращения сказано, что украинская сторона передает ООН обращение Верховной Рады к международному сообществу в связи с подготовкой незаконных выборов президента РФ на временно оккупированной части территории Украины - Автономной Республике Крым и городе Севастополь. Также к обращению прилагается заявление Министерства иностранных дел Украины о решении оккупационной администрации организовать незаконные выборы российского президента на полуострове.

Как сообщал УНИАН, выборы президента РФ запланированы на 18 марта – годовщину аннексии Крыма, день незаконного подписания в Москве договора о присоединении Крыма и Севастополя к России.

Ранее президент Петр Порошенко заявлял, что Украина будет добиваться непризнания миром «выборов» президента РФ в оккупированном Крыму и введения санкций против их организаторов.

Свою позицию о непризнании выборов в Крыму уже выразили Канада и Эстония.