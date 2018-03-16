Милитаризация Крыма влияет на безопасность в Черноморском регионе - Могерини

Евросоюз также осуждает сооружение Керченского моста без согласия Украины и ограничения, влияющие на свободу навигации.

Милитаризация Россией оккупированного Крыма влияет на безопасность в Черноморском регионе.

Об этом говорится в переданном агентству УНИАН заявлении высокого представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Могерини в связи с четвертой годовщиной аннексии Крыма и Севастополя Российской Федерацией (18 марта).

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«Нынешняя милитаризация Крыму продолжает влиять на ситуацию с безопасностью в Черноморском регионе, в нарушение международного гуманитарного права, жителям Крыма навязывается российское гражданство и призыв в вооруженные силы Российской Федерации», - говорится в заявлении.

Также Могерини подчеркивает, что Европейский Союз осуждает сооружение Керченского моста без согласия Украины и ограничения, влияющие на свободу навигации.