"Керченский мост просел": блогер рассказал о серьезной проблеме Крымского моста (фото)

На строящемся Керченском мосту было зафиксировано первое, существенное проседание опор и не состыковка пролетов.

Опоры моста через Керченский пролив, который должен соединить Россию с оккупированным Крымским полуостровом Украины, начали сильно проседать.

Об этом в своем блоге сообщил "Злой одессит". "Я писал, почему рад установлению железнодорожных пролётов на Керченском мосту. И главной причиной тому назвал общий вес железнодорожной конструкции в 17 400 тонн, который будет оказывать дополнительное воздействие на опоры, что за собой повлечет их проседание и последующие проблемы", - отмечается в сообщении.

По его словам, сейчас в сети набирают популярность фото, сделанные на участке “Насыпь – Фарватер” в районе Керченского полуострова, на которых отчетливо видно, что металлические пролеты моста уже отличаются по высоте на 1 метр, а по длине на 2 метра.

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"Конечно, качество фото желает лучшего и с полной уверенностью говорить о данном инциденте все же не стоит. Тем не менее, именно такого эффекта и ожидали те, кто здраво, а не в порыве шизофренического ура-патриотизма, рассуждали о будущем такой конструкции как Керченский мост в тех условиях, которых он строится. Общий вес всей конструкции примерно 60 тыс тонн, а это значит - дальше будет", - отметил блогер.

Ранее сообщалось, что строители Керченского моста не смогли состыковать металлические пролеты автомобильного путепровода в море на участке "Насып — Фарватер" в районе Керченского полуострова.