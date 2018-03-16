Климкин попросил МВД и СБУ следить за ситуацией на Закарпатье из-за российских провокаций

По словам Климкина, нельзя допустить, чтобы Россия поссорила Украину с соседними странами.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал министра внутренних дел Арсена Авакова и председателя Службы безопасности Василия Грицака следить за ситуацией на Закарпатье, учитывая последние провокации, которые осуществляются российскими спецслужбами относительно венгерской общины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава внешнеполитического ведомства сообщил журналистам.

Дипломат заявил, что считает, что первое нападение на офис «Общества венгерской культуры Закарпатья» был террористическим актом, совершенным польскими праворадикалами по указанию российских спецслужб. «Второй случай - организатор этого террористического нападения пришел из Приднестровья, где реально хозяйничает ФСБ, и пошел в Приднестровье», - отметил Климкин.

«Поэтому я попросил и министра внутренних дел, и председателя Службы безопасности следить за этой ситуацией, поскольку Россия пытается нас поссорить с Венгрией, а также с другими странами - с Польшей, например. И мы, по определению, не должны этого допустить», - подчеркнул Климкин.

В этой связи он подчеркнул, что Украина должна заботиться о венгерской общине на Закарпатье. «Мы должны беспокоиться о наших гражданах венгерского происхождения, и мы будем это делать и впредь», - подчеркнул Климкин.

Кроме того, он прокомментировал венгерские заявления, касающиеся ситуации на Закарпатье.

«Конечно, форма и содержание, с которыми подчас выходят венгерские коллеги, во-первых, не соответствует никакой действительности, и во-вторых, являются эмоциями в совершенно другом контексте», - считает министр.

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Также глава МИД прокомментировал заявления венгерской стороны о том, что якобы в Закарпатье была размещена полноценная миссия ОБСЕ. «Достаточно поехать в Закарпатье и посмотреть, что никакой постоянной миссии ОБСЕ там нет», - сказал он.

«Для того, чтобы ввести там такую миссию, у нее должен измениться мандат. Мандат одобряется консенсусом. Без нас и без наших друзей никакой мандат такой миссии одобрен не может быть», - пояснил Климкин.

«А для чего там миссия? Как я когда-то, мне грустно, но я тем не менее пошутил, если мы создаем некую миссию для борьбы с провокациями ФСБ, то можно, конечно, как-то там говорить, но никакая другая миссия там по определению не нужна», - подчеркнул Климкин.

Он напомнил, что в Украине уже размещена специальная мониторинговая миссия ОБСЕ, которая имеет мандат для работы на всей территории Украины, и которая может осуществлять мониторинг на Закарпатье. «Но никакого постоянного присутствия и обеспокоенности относительно постоянного присутствия не может быть», - заверил Климкин.

Ранее сообщалось, что наблюдатели ОБСЕ усиленно мониторят ситуацию в Ужгороде, однако характеризуют ее как "в целом спокойную".