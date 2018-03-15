Луценко попросит у Рады разрешения на арест Савченко

По словам генерального прокурора, следствие имеет неопровержимые доказательства того, что Савченко лично давала указания относительно подготовки теракта в парламенте.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что внесет в парламент представление о привлечении к уголовной ответственности, задержании и аресте внефракционного народного депутата Надежды Савченко.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Луценко сказал на заседании парламента.

"У следствия есть неопровержимые доказательства того, что Надежда Савченко - народный депутат Украины - лично планировала..., лично давала указания о том, как провести террористический акт здесь, в этом зале, уничтожив боевыми гранатами две ложи - правительственную и должностную, минометами обрушив купол Верховной Рады и автоматами добивая тех, кто выживет", - заявил генпрокурор.

Луценко отметил, что правоохранители имеют неопровержимые доказательства, и сегодня он внесет в Верховную Раду представление о привлечении к уголовной ответственности, задержании и аресте народного депутата Савченко.

Ранее стало известно, что Надежду Савченко подозревают в соучастии и подготовке государственного переворота в Украине по делу главы центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана.

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8 марта на КПВВ на линии разграничения правоохранители задержали руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Рубана с арсеналом оружия, скрытым в мебели. Рубана подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.14 (приготовление к преступлению), ч.3 ст.258 (террористический акт) и ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Рубан отверг все предъявленные ему обвинения и заявил, что не знал о наличии в автомобиле оружия. Суд избрал Рубану меру пресечения в виде заключения под стражу сроком 60 суток.

9 марта председатель СБУ Грицак заявил, что Службе безопасности удалось предотвратить масштабные теракты, которые могли быть совершены в ближайшее время в Киеве и других городах. По словам Грицака, Рубан вместе с главарями «ДНР» готовил теракты в центре Киева, злоумышленники планировали обстрелять из минометов дома.