СБУ перехватила разговор руководителей "ДНР" по поводу результатов псевдовыборов

Об этом УНИАН сообщили в СБУ. Согласно сообщению, сегодня в 17.00 "кандидат в депутаты" так называемой "Верховной Рады ДНР" Олег Фролов провел телефонный разговор с экс-министром государственной безопасности ДНР" Леонидом Барановым. Во время разговора Фролов сообщил, что в выборах в "парламент ДНР" принимают участие две группы, из которых первой (и основной) является "Донецкая республика", в которую входят Пургин, Пушилин и другие лица, занимавшие руководящие должности в "ДНР".

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В СБУ сообщили, что в бюллетенях указываются указанные группы без списков с фамилиями кандидатов. По словам Фролова, глава "ЦИК ДНР" Роман Лягин сказал ему о заранее определенных результатах "выборов", согласно которых, по указанию кураторов явка должна составлять 54%, и группа "Донецкая республика" получит 82% голосов. При этом реальные результаты "голосования" населения, которое находится на территории, подконтрольной боевикам "ДНР", не будут учитываться.