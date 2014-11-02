СБУ: РФ планирует пополнить состав армии из числа украинцев Донбасса
Российская Федерация планирует использовать так называемые выборы в ДНР и ЛНР, которые проводятся 2 ноября на занятых боевиками территориях, для пополнения численного состава подразделений своих вооруженных сил.
Об этом написал советник председателя СБУ Маркиян Лубкивский на своей странице в Фейсбуке.
”По оперативной информации СБУ, что подтверждается, в частности, и повестками, сегодняшние так называемые выборы в ДНР и ЛНР Российская Федерация планирует использовать для пополнения численного состава подразделений своих Вооруженных Сил”, - отметил Лубкивский.
Читайте такжеКерри: Признавая псевдовыборы на Донбассе, Россия нарушает Минские соглашенияПо его словам, по состоянию на 2 ноября ”изготовлено и доставлено на контролируемые боевиками территории более 30 тысяч повесток, которые вручаются лицам призывного возраста”.
”За отказ явиться в призывные пункты молодые люди будут наказываться в соответствии с российским законодательством”, - добавил советник главы СБУ.