В России открыли участки псевдовыборов "ДНР" и "ЛНР"

Как говорится в сообщении террористической группировки ЛНР, для проведения голосования по выборам глав и депутатов ”Народного совета” ЛНР открылись 102 избирательных участка. Из 102 участков - 4 мобильных и 3 - расположенных на территории Российской федерации.

Сказано, что глава ЛНР Игорь Плотницкий уже проголосовал на участке, расположенном в Луганском русском драматическом театре имени Павла Луспекаева в Луганске.

Читайте такжеСпецслужбы РФ готовят теракты на псевдовыборах в "ДНР" и "ЛНР" - советник экс-министра обороныКак говорится в сообщении ЛНР, глава ”Центральной избирательной комиссии” Сергей Козьяков доложил, что на 10.30 голосование проходит в штатном режиме, проблем и провокаций пока не было.

По словам Козьякова, на всех избирательных участках, по словам Козьякова, отмечается высокая явка избирателей. Так, в Луганске уже проголосовали 8,25% избирателей, в Краснодоне и Краснодонском районе - 11,5%, в Лутугинском районе - 10,31 %, в Брянке - 13.8%, в Красном Луче - 7,81%, Ровеньках - 12,3 %, Стаханове - 14,1, Алчевске - 12,7, Свердловске - 8,5%, Кировске - 11,3%, Антраците - 18,6%, Перевальском районе - 15,6% избирателей.

Всего в ЛНР на пост главы претендуют четыре кандидата: действующий глава Игорь Плотницкий, руководитель Федерации профсоюзов Олег Акимов, ”министр здравоохранения” ЛНР Лариса Айрапетян и предприниматель Виктор Пеннер. В выборах в ”Народный совет” ЛНР участвуют три общественные организации: «Мир Луганщине», «Луганский экономический союз» и «Народный союз».

Как сообщал УНИАН, на 2 ноября в Донецкой и Луганской народных республиках назначены выборы глав республик и депутатов ”Народного совета”.

11 мая в Донецкой и Луганской областях сепаратисты провели так называемый «референдум» об определении статуса региона. Они утверждают, что 89% граждан проголосовали за государственную самостоятельность самопровозглашенной Донецкой народной республики, за независимость так называемой Луганской народной республики - 96%.

Вместе с тем, по данным МВД, 11 мая на так называемом ”референдуме” в Луганской области приняли участие около 24% населения, в Донецкой - не более 32%.