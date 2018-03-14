Более половины всех инвестиций в Украину за последние три года "пришли" в Киев - Кличко

Кличко рассказал, что изменилось в городе за последние несколько лет и почему Киев - перспективный город для инвестиций и эффективного сотрудничества.

Вызовы, стоящие перед нашим государством, не должны останавливать или замедлять нас в реформировании Украины, в борьбе с коррупцией, в развитии наших городов. Только успешные преобразования и изменения, которые будут ощутимы, – наш ключ к успеху и в решении других глобальных проблем. Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время выступления на панельной дискуссии «Вызовы для Украины, которые могут повлиять на ее соседей в Европе». Дискуссия состоялась в рамках международной выставки недвижимости MIPIM в Каннах.

Кличко отметил, что эти вызовы касаются не только Украины, но и всего европейского сообщества. “Поскольку моя страна находится в центре Европы, стабильность в Украине – это, без преувеличения, и стабильность во всей Европе», - отметил мэр Киева.

Он напомнил, что сегодня Украина с оружием в руках отстаивает свою независимость и территориальную целостность. Россия аннексировала Крым, вторглась на территорию Донбасса, где уже почти четыре года продолжаются боевые действия.

Кличко подчеркнул, что агрессия России в отношении Украины – это вызов и европейской, и мировой безопасности и вызов нормам международного права.

“Вопрос безопасности и мира сегодня остро стоит перед Европой и миром в целом. И совместные усилия цивилизованного мира должны быть направлены на поиски механизмов предупреждения и сдерживания агрессии”, - добавил он.

Кличко отметил, что Украина сегодня проходит через большие испытания. «Но, мы понимаем, что путь у нас один – только эффективные реформы и успешные преобразования. Только укрепление своей государственности и безальтернативное европейское направление», - подчеркнул мэр Киева и добавил, что вызовы, которым противостоит Украина в связи с российской агрессией, не должны останавливать или замедлять процесс реформирования нашего государства.

«Как мэр столицы сегодня я делаю все, чтобы Киев менялся, развивался, становился успешным европейским городом», - сказал городской голова.

Кличко рассказал, что изменилось в городе за последние несколько лет и почему Киев - перспективный город для инвестиций и эффективного сотрудничества.

Одним из аргументов Виталий Кличко назвал тот факт, что в течение последних трех лет более половины всех инвестиций в Украину «пришли» именно в Киев.

«Я люблю шутить, что готов быть охранником каждого инвестора, который вкладывает деньги в развитие Киева. Это, конечно, шутка, но он свидетельствует о моей серьезной настроенности на привлечение инвестиций в столицу, в Украину в целом”, - подчеркнул Виталий Кличко.