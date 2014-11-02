На Донетчине вооруженные боевики "Моторолы" вывозят из банков деньги и золото (аудиозапись)

Служба безопасности Украины получила дополнительные подтверждения фактов мародерства, а также разбоев и грабежей, совершаемых боевиками террористической организации "ДНР".

В сети появились перехваченные разговоры боевиков. Согласно разговору "вице-премьер министра "ДНР" по силовым вопросам" гражданина РФ Халикова Р.З. с так называемым "комендантом дома правительства" Анатолием от 31 октября, мародерством занимается в частности подразделение боевика "Моторолы".

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Отмечается, что около 5 вооруженных боевиков "Моторолы" ездят по отделам банка "Финансовая инициатива" в сопровождении одного регионального представителя, который имеет ключи, и забирают оттуда деньги и золото.

В следующей беседе, которую перехватила СБУ, боевик "Казбек" рассказывает так называемому "министру обороны "ДНР" гражданину Украины Кононову В.П. (позывной "Царь") о чеченцах, которые занимаются мародерством в Шахтерске и Торезе.

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По словам "Казбека", в этих городах "чечены" (ред. - чеченские наемники) устраивают блокпосты и "снимают" деньги с людей. Представителям "ДНР" они называются контр-разведкой "Летучая мышь". Боевик утверждает, что чеченцы ежедневно зарабатывают около 2 миллионов гривень.