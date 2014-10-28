Жириновский профинансировал боевиков из "ДНР" на $300 тысяч

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на видеохостинг Youtube. Российский политик Владимир Жириновский, по просьбе боевиков из "ДНР" по прозвищам Гиви и Моторола, отправил им 13 млн руб. (более $300 тыс., - Ред.) и автомобили "Нива".

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Также политик "пожертвовал на нужды Новороссии" разнообразные продукты питания. Свою помощь "ЛНР" и "ДНР" он приравнял освобождению Украины от фашистских захватчиков.

"Как когда-то советская армия освободила Украину, положив на это 3 млн жизней, так и сейчас мы освобождаем Украину от внутренних нацистов", -сказал политик, известный своими скандальными заявлениями относительно Украины.