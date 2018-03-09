Виновата Россия: представитель США в ОБСЕ назвал причины конфликта на Донбассе

20:55, 09 марта 2018
Политика
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В ОБСЕ рассказали, почему конфликт на Донбассе до сих пор продолжается / osce.usmission.gov

Об этом он рассказал во время заседания ОБСЕ, реагируя на выступление российской делегации, сообщили на сайте Организации.

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"В свете одного из комментариев, сделанных уважаемым российским коллегой, относительно специального представителя Волкера и заявления российского делегата в отношении того, что привело к конфликту на востоке Украины, я хотел бы выделить четыре простых момента.

Что привело к нынешнему конфликту на востоке Украины, так это нарушение Россией территориальной целостности Украины. Что привело к нынешнему кризису в Украине, так это нарушение Россией сувернитета Украины. Что привело к нынешнему конфликту в Украине, так это нарушение Россией независимости Украины. Что привело к нынешнему конфликту в Украине ... и продолжает быть одной из самых больших угроз для региональной стабильности и безопасности, так это неоднократные и постоянные нарушения России ... важнейших основных принципов и комитетов ОБСЕ", - заявил Камиан.

Как сообщал УНИАН, трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе (ТКГ) в пятницу, 2 марта, объявила о полном и бессрочном прекращении огня на Донбассе, начиная с 5 марта. Однако боевики продолжают обстреливать позиции сил АТО на Донбассе.

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Теги: #США#ОБСЕ#конфликт на Донбассе