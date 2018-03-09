На Донбассе в результате обстрелов боевиков погиб один украинский боец, еще один получил ранения – штаб АТО
На Донбассе сегодня в результате обстрелов боевиков погиб один украинский боец, еще один получил ранения.
Как сообщается в сводке пресс-центра штаба антитеррористической операции по состоянию на 18.00, сегодня российские оккупанты в очередной раз нарушили перемирие, в частности зафиксировано два обстрелы опорных пунктов сил АТО на Донецком направлении.
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«Из стрелкового оружия агрессор ночью обстрелял позиции украинских защитников в Водяном, что на окраинах Мариуполя. Также под огонь из стрелкового оружия попали защитники Авдеевки.
К сожалению, вследствие вражеского огня один украинский воин погиб.
Еще один защитник получил ранения. Пострадавшего военнослужащего доставили в лечебное учреждение, ему оказана медицинская помощь», - сказано в сообщении.
Как сообщал УНИАН, сегодня ночью в зоне АТО от пули снайпера российско-оккупационных войск погиб боец Национальной гвардии Юрий Луговской 1994 года рождения.