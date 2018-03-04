В России назвали Волкера "спецпредставителем США по срыву Минских соглашений"
14:18, 04 марта 2018
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В РФ заявили, что заявление Волкера про ликвидацию "ЛДНР" противоречит Минским соглашениям.
Иллюстрация REUTERS
После заявления специального представителя Государственного департамента США по вопросам Украины Курта Волкера о необходимости ликвидировать созданные РФ "ДНР" и "ЛНР" в России заявили, что это противоречит Минским соглашениям.
Об этом на своей странице в Twitter написал председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков, назвав Волкера "спецпредставителем США по срыву Минских соглашений".
"Спецпредставитель США по срыву Минских соглашений Волкер требует ни много ни мало ликвидировать ЛНР и ДНР. Забыл, видно, что они - часть Минских соглашений. И без их согласия никаких миротворцев в Донбассе не будет. При таком подходе перспектива миссии Волкера стремится к нулю", - написал Пушков.
Как сообщал УНИАН, 3 марта Волкер заявил, что созданные Россией оккупационные образования «ДНР» и «ЛНР» на Донбассе должны быть ликвидированы, поскольку не соответствуют Конституции Украины.
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