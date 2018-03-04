В России назвали Волкера "спецпредставителем США по срыву Минских соглашений"

14:18, 04 марта 2018
Политика
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Иллюстрация REUTERS

Об этом на своей странице в Twitter написал председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков, назвав Волкера "спецпредставителем США по срыву Минских соглашений".

"Спецпредставитель США по срыву Минских соглашений Волкер требует ни много ни мало ликвидировать ЛНР и ДНР. Забыл, видно, что они - часть Минских соглашений. И без их согласия никаких миротворцев в Донбассе не будет. При таком подходе перспектива миссии Волкера стремится к нулю", - написал Пушков.

Как сообщал УНИАН, 3 марта Волкер заявил, что созданные Россией оккупационные образования «ДНР» и «ЛНР» на Донбассе должны быть ликвидированы, поскольку не соответствуют Конституции Украины.

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Теги: #Волкер о Донбассе#ликвидация ЛДНР