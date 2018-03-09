Нардеп предложил изменить начало гимна Украины

Мы должны быть запрограммированы на жизнь, аргументировал Шуфрич свою позицию по поводу изменения начала гимна Украины.

Два слова можно изменить в государственном гимне Украины, чтобы он не начинался трагически.

Об этом народный депутат Нестор Шуфрич заявил в эфире телеканала NewsOne.

По словам Шуфрича, когда-то он уже предлагал немного изменить начало гимна Украины, но его за это раскритиковали.

Читайте такжеНардепа Шуфрича вызвали на допрос в ГПУ"В тексте гимна уже есть одна правка. И я говорю коллегам, может внесем еще одну: вместо "Ще не вмерла України і слава, і воля" может напишем: "Буде вічно Україна, її слава і воля", - пояснил нардеп.

По мнению Шуфрича, если поменять первые слова гимна, то он будет иметь более позитивный посыл.

"Я бы допустил возможность изменения первых слов. Мы должны быть запрограммированы на жизнь. На жизнь, а не на то, что еще не умерли", - уточнил он.

В тоже время Шуфрич выступил против замены цветов флага Украины.

"Я категорически против замены национальных цветов. Я считаю, что они уже сложились исторически. Из уважения к депутатам первого созыва и к нашей истории, я считаю, что это уже недопустимо", - резюмировал парламентарий.