В Польше проверят завод, где работников-украинцев заставили носить сине-желтую униформу

Делом украинских работников компании Lindab под Варшавой, которая обязала сотрудников-украинцев носить сине-желтую форму, занялся польский омбудсмен.

Об этом сообщает варшавское региональное издание "Выборчей", передает "ЕвроПравда".

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Леслав Новацки, директор подразделения по трудовому праву и социальной защите в офисе польского уполномоченного по правам человека сообщил, что омбудсмен Адам Боднар обратится в инспекцию труда Польши для проведения проверки на предприятии Lindab под Варшавой, поскольку требования к украинцая "могут иметь дискриминационный характер".

После проведения проверки офис польского омбудсмена примет решение о дальнейших действиях.

Как сообщал УНИАН, международная компания Lindab, которая имеет производственные мощности под Варшавой, обязала сотрудников-украинцев носить одежду в цветах национального флага, в связи с чем столкнулась с обвинениями в дискриминации.