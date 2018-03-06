Экс-глава МИД Кожара в суде рассказал о подготовке к подписанию Соглашения об ассоциации Украины и ЕС (прямая трансляция)

Сторона защиты начала допрос с вопросов об обстоятельствах подготовки и приостановлении работы по заключению Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС в 2013 году.

Коллегия судей Оболонского районного суда Киева по делу о государственной измене экс-президента Украины Виктора Януковича начала допрос бывшего министра иностранных дел Леонида Кожары.

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Как передает корреспондент УНИАН, сторона защиты начала допрос с вопросов о подготовке и приостановлении работы по заключению Соглашения об ассоциации с Евросоюзом в 2013 году.

Кожара рассказал о подготовке к подписанию Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

«Она (подготовка - УНИАН) продолжалась интенсивно с 2010 года, в 2011 году переговоры в основном были завершены по поводу соглашения, длился довольно долго технический процесс по подготовке аутентичных текстов на языках стран ЕС и украинском. В 2012 году соглашение было парафировано и после этого согласовывались дата и место его подписания», - отметил дипломат.

При этом он заметил, что 21 ноября 2013 года тогдашний премьер-министр Николай Азаров принял решение о приостановлении подготовки к заключению Соглашения об ассоциации.

«Общим основанием (приостановления подготовки к подписанию Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС - УНИАН) было то, что на ноябрь 2013 года ни Украина, ни ее партнеры за пределами ЕС не были готовы к выполнению и имплементации этого соглашения», - утверждает экс министр.

Справка УНИАН. Янукович обвиняется в совершении госизмены, пособничестве представителям власти РФ, в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины, в нарушении порядка, установленного Конституцией, ведении агрессивной войны, то есть преступлениях, предусмотренных ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 437 Уголовного кодекса.

29 июня 2017 года коллегия Оболонского райсуда Киева удовлетворила ходатайство стороны обвинения о специальном судебном производстве по делу Януковича.