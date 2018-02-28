Суд над Януковичем снова перенесли: "легитимный" вызвал своих адвокатов в Россию

Уже в восьмой раз коллегия судей вынуждена переносить судебное заседание по этому делу из-за неявки защитников.

Заседание коллегии Оболонского райсуда Киева по делу о государственной измене бывшего президента Украины Виктора Януковича сегодня не состоится в связи с неявкой его адвокатов, которые уведомили суд, что они получили поручение своего клиента не позднее 26 февраля прибыть к нему.

Как передает корреспондент УНИАН, прокурор Руслан Кравченко заявил, что такое поведение адвокатов Януковича свидетельствует о том, что они не оставляют попытки затягивать данный судебный процесс.

Обвинение обратилось в суд с ходатайством обеспечить Януковичу адвоката из центра бесплатной юридической помощи.

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Суд отказал в удовлетворении его ходатайства.

В то же время судья Владислав Девятко подчеркнул: «Суд постановил в удовлетворении ходатайства стороны обвинения об обращении в центр бесплатной вторичной помощи в настоящее время отказать. Действительно уже восемь судебных заседаний не состоялись из-за такого некорректного поведения защиты Януковича. Вместе с тем суд всегда придерживается принципа состязательности и обеспечения права на защиту. Суд вынужден в очередной раз объявить перерыв до 10 часов 6 марта».

Как заявил журналистам Кравченко, сегодня суд должен был заслушать показания свидетеля Александра Щеголева - бывшего председателя Киевского управления СБУ, который сам находится в следственном изоляторе и в отношении которого продолжается судебное следствие.

Однако, по словам Кравченко, сегодня обвинению стало известно, что он заболел.

Также он напомнил, что завтра суд должен также заслушать бывшего министра иностранных дел Леонида Кожару и сотрудника «Украэроруха» Андрея Черткова.

Также Кравченко прокомментировал запланированную на 2 марта пресс-конференцию Януковича в Москве.

«Мы будем собирать информацию о выступлении. И это в очередной раз подтверждает (анонсированная пресс-конференция - УНИАН), что Янукович в курсе судебного процесса относительно него», - сказал прокурор.