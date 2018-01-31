ГПУ объявила в розыск Азарова и Арбузова

Арбузов и Азаров объявлены в розыск в ходе расследования уголовного производства относительно преступной организации Виктора Януковича.

Генпрокуратура Украины объявила в розыск экс-премьер-министра Украины Николая Азарова и экс-главу Национального банка Украины Сергея Арбузова.

Об этом заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

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По его словам, Азарову сообщено о подозрении и он объявлен в розыск по факту соучастия в незаконном завладении добытым ПАО "Укргаздобыча" и ПАО "Укрнафта" сжиженным газом в особо крупных размерах, что причинило государству ущерб в размере 2,2 миллиарда гривень.

Арбузов подозревается в соучастии в завладении денежными средствами ГАО "Черноморнефтегаз" в сумме 3,2 миллиарда гривень при покупке двух самоподъемных буровых установок В312 и В319.

"Задержаны также Н. Игнатченко и А. Фролова, которые подозреваются в отмывании через подконтрольные предприятия-нерезиденты средств, полученных членами ОПГ. Сегодня им избирается мера пресечения в виде содержания под стражей или залог в размере 1 млрд грн", - добавил Луценко.